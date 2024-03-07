Медведева рассказала о реакции мужчин на откровенную фотосессию

Фигуристка Медведева заявила, что закрыла сообщения после фотосессии для Maxim

Российская фигуристка Евгения Медведева в интервью YouTube-каналу «БеС Комментариев» рассказала о реакции мужчин на ее откровенную фотосессию.

Спортсменка вспомнила, как снялась для обложки журнала Maxim. После этого ей пришлось закрыть личные сообщения в социальных сетях, так как мужчины начали присылать ей фотографии гениталий. «Такое начали присылать, что врагу не пожелаешь. Без цензуры», — заявила Медведева.

Журнал с фигуристкой на обложке вышел 1 апреля 2022 года. Спортсменка заявила, что согласилась на съемку, так как ей на тот момент было «уже не 15 лет». Она также призналась, что участие в фотосессии стало пинком в признании своей сексуальности.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане спортсменка завоевала серебряную медаль, уступив соотечественнице Алине Загитовой. Она объявила о завершении карьеры в декабре 2021 года.