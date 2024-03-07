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17:54, 7 марта 2024Мир

Пентагон начал исследовать шар-шпион у берегов Аляски

CNN: Пентагон начал исследовать шар-шпион, найденный рыбаками у берегов Аляски

Фото: Randall HIll / Reuters

Пентагон начал исследование воздушного шара-шпиона, найденного местными рыбаками у берегов Аляски, сообщил представитель оборонного ведомства Сью Гоф. Его цитирует американский канал CNN.

«Мы не знаем, как воздушный шар оказался в водах у берегов Аляски, и не собираемся сейчас давать характеристику этому объекту, но надеемся узнать больше о происхождении и назначении шара после предстоящего расследования», — сказал он.

По словам сотрудника Пентагона, технический анализ шара будет проведен несколькими федеральными агентствами.

Ранее рыболовецкое судно в Аляска обнаружило у берегов и подобрало, предположительно, разведывательный воздушный шар. Экипаж судна сделал фотоснимки объекта и направил их в федеральные службы.

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      Виктория Кондратьева
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