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18:23, 7 марта 2024Забота о себе

Популярная актриса рассказала о непростых семейных отношениях

Актриса Гвинет Пэлтроу рассказала о сложностях отношений с приемными детьми

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Популярная американская актриса Гвинет Пэлтроу рассказала о сложностях, с которыми столкнулась, став мачехой. Подробности семейных отношений она раскрыла в эфире своего подкаста Goop, пишет People.

Пэлтроу заявила, что обожает своих приемных детей, однако путь к хорошим отношениям с ними был непростым. Звезда «Влюбленного Шекспира» призналась, что в роли мачехи ей пришлось стать лучшей версией себя: отдавать и не ожидать ничего взамен. «Я недавно научилась просто сиять, как солнце, и не вести подсчет своих заслуг», — рассказала знаменитость.

Сообщается, что 51-летняя Пэлтроу воспитывает двоих детей от бывшего мужа Криса Мартина. У продюсера Брэда Фэлчака, за которого она вышла замуж в 2018 году, тоже есть двое детей от прошлых отношений.

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Ранее Гвинет Пэлтроу раскрыла секреты своей красоты. По словам 51-летней знаменитости, для моложавого внешнего вида она регулярно пьет лимонную воду или воду с хлорофиллом по утрам.

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      Екатерина Улитина
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