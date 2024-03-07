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13:35, 7 марта 2024Мир

Посла США вызвали в МИД России

Посол США Трейси вызвана в МИД из-за вмешательства страны в дела России
Линн Трейси

Линн Трейси. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Посол США в Москве Линн Трейси была вызвана в МИД России по поводу вмешательства США во внутренние дела России и получила ноту с требованием прекратить любую поддержку трех американских некоммерческих организаций (НКО), признанных нежелательными. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

Посла США уведомили о признании нежелательными в России трех американских НКО: «Американские советы по международному образованию», «Культурные перспективы» и «Институт международного образования». По данным МИД, три организации реализуют антироссийские проекты под прикрытием образовательных и культурных обменов, а также нанимают «агентов влияния».

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      Елизавета Мытарева
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