Посла США вызвали в МИД России

Посол США Трейси вызвана в МИД из-за вмешательства страны в дела России

Посол США в Москве Линн Трейси была вызвана в МИД России по поводу вмешательства США во внутренние дела России и получила ноту с требованием прекратить любую поддержку трех американских некоммерческих организаций (НКО), признанных нежелательными. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

Посла США уведомили о признании нежелательными в России трех американских НКО: «Американские советы по международному образованию», «Культурные перспективы» и «Институт международного образования». По данным МИД, три организации реализуют антироссийские проекты под прикрытием образовательных и культурных обменов, а также нанимают «агентов влияния».