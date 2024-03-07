Владимир Путин согласился с тем, что Олимпийские игры без россиян многое теряют

Президент России Владимир Путин высказался об Олимпийских играх без россиян. Его слова передает ТАСС.

Одна из участниц беседы в новом Дворце самбо в Краснодаре поделилась мнением, что без участия России Олимпийские игры — это не Олимпийские игры, а чемпионаты мира и Европы — это местечковые соревнования. «Так и есть», — заявил глава государства, согласившись с тем, что соревнования без россиян многое теряют.

Ранее Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России сформировать предложения по участию российских атлетов в летних Играх в Париже.

Россияне и белорусы смогут принять участие в Олимпиаде-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов по решению Международного олимпийского комитета. Однако турнир пропустят атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, в Париже не будет представителей командных видов спорта.