Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:02, 7 марта 2024Наука и техника

Раскрыты преимущества российских противодроновых ружей со спиральными антеннами

ЭЛИАРС: противодроновые ружья со спиральными антеннами безопасны для бойцов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Противодроновые ружья со спиральными антеннами, применяемые против украинских беспилотников в зоне специальной военной операции (СВО), обезопасят бойцов от мощного излучения. Преимущества российской техники раскрыл технический специалист компании ЭЛИАРС. Об этом сообщает ТАСС.

«Антенны с круговой поляризацией, в отличие от антенн с линейной поляризацией, позволяют добиться той же эффективности при меньшей мощности. Для надежного подавления им достаточно 10-20 ватт», — сказал инженер.

По его словам, китайские производители в своих ружьях применяют около 140 ватт. «Но это просто огромные цифры — от 600 ватт уже используют в микроволновках», — заметил специалист.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

Ранее в ЭЛИАРС сообщили агентству, что российские антидроновые ружья в зоне СВО научились подавлять беспилотники класса «Баба-Яга».

В феврале министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы Украины в Крынках впервые применили снабжение войск большими дронами — октокоптерами класса «Баба-Яга».

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Глава академии Генштаба спрогнозировал новые военные конфликты с Россией. Он допустил крупномасштабную войну в Европе

      Сменившая Галкина на Первом канале ведущая сравнила себя с ним

      Двигатель самолета со 167 пассажирами загорелся после взлета и попал на видео

      Конгрессменов-евреев ошибочно сделали соавторами пропалестинского законопроекта

      Золото выросло в цене из-за активности центробанков

      В Петербурге у второклассника открылось внутрибрюшное кровотечение из-за игры

      Криминолог рассказал о сочувствии осужденных мусульман к отверженным в колониях

      Невеста отказалась приглашать обнажившуюся перед женихом родственницу на свадьбу

      В ВСУ рассказали о новой оборонительной линии на авдеевском направлении

      В России обнаружили фантомное молоко

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше