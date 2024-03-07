Раскрыты преимущества российских противодроновых ружей со спиральными антеннами

ЭЛИАРС: противодроновые ружья со спиральными антеннами безопасны для бойцов

Противодроновые ружья со спиральными антеннами, применяемые против украинских беспилотников в зоне специальной военной операции (СВО), обезопасят бойцов от мощного излучения. Преимущества российской техники раскрыл технический специалист компании ЭЛИАРС. Об этом сообщает ТАСС.

«Антенны с круговой поляризацией, в отличие от антенн с линейной поляризацией, позволяют добиться той же эффективности при меньшей мощности. Для надежного подавления им достаточно 10-20 ватт», — сказал инженер.

По его словам, китайские производители в своих ружьях применяют около 140 ватт. «Но это просто огромные цифры — от 600 ватт уже используют в микроволновках», — заметил специалист.

Ранее в ЭЛИАРС сообщили агентству, что российские антидроновые ружья в зоне СВО научились подавлять беспилотники класса «Баба-Яга».

В феврале министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы Украины в Крынках впервые применили снабжение войск большими дронами — октокоптерами класса «Баба-Яга».