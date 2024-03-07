Российский врач раскритиковал нестандартный способ Бони похудеть

Российский врач Георгий Маргиев раскритиковал нестандартный способ телеведущей и блогерши Виктории Бони похудеть. Соответствующий комментарий публикует Telegram-канал «Звездач».

Известно, что 44-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом-2» прибегает к специальным капельницам, чтобы сбросить лишние килограммы.

Доктор, в свою очередь, заявил, что он против такого метода без назначений врача, поскольку достоверно не известно, что находится в этих капельницах и как запускается процесс снижения веса.

«Тем более я против коктейля от Бони, которая рекомендовала носить шапочки из фольги и употреблять запрещенные кактусы. Обретение желанных форм — это сложный процесс, требующий дисциплины, полезные привычки должны стать образом жизни, и, пожалуйста, пусть они будут основаны на рекомендательной медицине, а не на советах популярного, но сомнительного инфлюэнсера», — высказался эксперт.

Ранее в марте врач Екатерина Ладыгина раскрыла россиянам главную ошибку во время похудения. Специалист опровергла популярный миф, согласно которому ограничения в питании без спорта помогают избавиться от лишних килограммов. По ее словам, на похудение влияют правильное питание, без перееданий, и умеренная физическая нагрузка.