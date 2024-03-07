Шведский лыжник пожаловался на низкую зарплату

Шведский лыжник Хальфварссон задумался о завершении карьеры из-за низкого дохода

Шведский лыжник Калле Хальфварссон задумался о завершении карьеры из-за низкой зарплаты. Его слова приводит Eхpressen.

«Мне нужно обеспечить доход, чтобы я мог прожить с двумя детьми, домом и всем остальным хозяйством. Этой зимой существенных доходов получить не удалось», — пожаловался спортсмен. Он добавил, что может заработать гораздо больше, отказавшись от участия в соревнованиях и сконцентрировавшись на любой другой деятельности.

Хальфварссон — трехкратный призер чемпионатов мира в эстафетных гонках. Также в его активе победа на чемпионате мира среди юниоров.

Ранее шведские лыжники пожаловались на низкие призовые в стране. «За шестое место в гонке мне дали ящик рыбы и две сосиски», — рассказал лыжник Симон Андерссон, подчеркнув, что этим невозможно заплатить за квартиру.