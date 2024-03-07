Солист «Лесоповала» объяснил резкое высказывание Пугачевой о России

Солист группы «Лесоповал» Поршин: Пугачева оскорбила россиян от безысходности

Солист группы «Лесоповал» Максим Поршин объяснил резкое высказывание певицы Аллы Пугачевой о России. Его слова приводит телеканал 360.

Музыкант заявил, что критическое замечание о стране со стороны артистки является отчасти проявлением тщеславия. «В какой-то степени — гордыни и безысходности, которые заставляют человека такого масштаба записывать подобные видео», — отметил он.

Поршин добавил, что Пугачева сосредоточена на теме денег, раз порекомендовала критикующему ее артисту Стасу Михайлову «зарабатывать, пока может». «Если посмотреть с ходу, мне кажется, люди выходят из ума… Вся ситуация со специальной военной операцией вскрыла очень многие болячки, много чего вышло наружу», — заключил он.

Ранее Пугачева записала ролик, в котором ответила на критику Михайлова по поводу ее отъезда из России. Певица посмеялась над словами музыканта о том, что покинувшие страну знаменитости «еще приползут на коленях». Пугачева также заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию.

После опубликованного звездой видео активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией потребовали признать ее иноагентом.