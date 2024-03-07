В МИД России рассказали о возможности иноагентов голосовать на выборах

МИД РФ: имеющие статус иноагентов граждане смогут голосовать на общих основаниях

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Геннадий Аскальдович рассказал, что проживающие за границей россияне, в том числе граждане, имеющие статус иноагента, смогут голосовать во время президентских выборов на общих основаниях. Его слова приводит РИА Новости.

«Каких-либо препятствий для граждан, имеющих особый статус, в частности, статус иноагента, нет», — отметил Аскальдович.

Представитель МИД России добавил, что для голосования им нужно будет предъявить свой общегражданский загранпаспорт и подтвердить наличие гражданства России.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что любые попытки вмешаться во внутренние дела России — в частности, в выборы президента, обречены на провал. Более того, по ее мнению, тем, кто попытается вмешаться, это «аукнется».