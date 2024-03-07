В приграничных районах российского региона пройдет досрочное голосование

В девяти приграничных районах Белгородской области пройдет досрочное голосование

В девяти приграничных районах Белгородской области пройдет досрочное голосование на выборах президента России. Об этом говорится в постановлении регионального избиркома, передает РИА Новости.

Из документа следует, что решение о досрочном голосовании было принято «в связи с возникновением угрозы жизни и здоровью избирателей, вследствие регулярных обстрелов населенных пунктов». Досрочно с 10 по 14 марта проголосуют жители тех территорий, которые расположены близ зоны СВО: Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского, Ровеньского муниципальных районов, Валуйского, Грайворонского и Шебекинского городских округов.

26 февраля в России началось досрочное голосование на президентских выборах. Раньше всех проголосовали сотрудники метеостанции Кур в Хабаровском крае Александр и Мария.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта — впервые в истории страны они пройдут в трехдневном формате. В 29 регионах страны пройдет и онлайн-голосование.