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11:27, 7 марта 2024Россия

В приграничных районах российского региона пройдет досрочное голосование

В девяти приграничных районах Белгородской области пройдет досрочное голосование

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В девяти приграничных районах Белгородской области пройдет досрочное голосование на выборах президента России. Об этом говорится в постановлении регионального избиркома, передает РИА Новости.

Из документа следует, что решение о досрочном голосовании было принято «в связи с возникновением угрозы жизни и здоровью избирателей, вследствие регулярных обстрелов населенных пунктов». Досрочно с 10 по 14 марта проголосуют жители тех территорий, которые расположены близ зоны СВО: Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского, Ровеньского муниципальных районов, Валуйского, Грайворонского и Шебекинского городских округов.

26 февраля в России началось досрочное голосование на президентских выборах. Раньше всех проголосовали сотрудники метеостанции Кур в Хабаровском крае Александр и Мария.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта — впервые в истории страны они пройдут в трехдневном формате. В 29 регионах страны пройдет и онлайн-голосование.

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      Анастасия Шейкина
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