В России продлили приостановку публикации данных о добыче нефти и газа

Кабмин РФ продлил на год приостановку публикации данных о добыче нефти и газа

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении на год, до 1 апреля 2025 года, приостановки публикации статистики добычи в стране нефти, газа и газового конденсата. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Как следует из него, корректировке подверглись сроки действия решения, озвученного кабмином в конце апреля прошлого года. До вступления его в силу Росстат публиковал соответствующие данные ежемесячно.

Ранее стало известно, что Минфин ожидает в марте текущего года дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета на уровне 125,2 миллиарда рублей. Отмечалось, что в феврале они уже выросли в России более чем на 80 процентов в годовом выражении, составив 945,6 миллиарда рублей по сравнению с 521,2 миллиарда в феврале 2023-го.