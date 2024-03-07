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20:58, 7 марта 2024Экономика

В России продлили приостановку публикации данных о добыче нефти и газа

Кабмин РФ продлил на год приостановку публикации данных о добыче нефти и газа

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении на год, до 1 апреля 2025 года, приостановки публикации статистики добычи в стране нефти, газа и газового конденсата. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Как следует из него, корректировке подверглись сроки действия решения, озвученного кабмином в конце апреля прошлого года. До вступления его в силу Росстат публиковал соответствующие данные ежемесячно.

Ранее стало известно, что Минфин ожидает в марте текущего года дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета на уровне 125,2 миллиарда рублей. Отмечалось, что в феврале они уже выросли в России более чем на 80 процентов в годовом выражении, составив 945,6 миллиарда рублей по сравнению с 521,2 миллиарда в феврале 2023-го.

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      Дмитрий Воронин
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