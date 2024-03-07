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17:31, 7 марта 2024Мир

В Восточной Европе задумались о нападении на Россию

FT: в Восточной Европе задумались о нападении на Россию

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Восточной Европе говорят о возможном нападении на Россию. Об этом написал автор статьи, посвященной премьеру Нидерландов Марку Рютте, в газете Financial Times Саймон Купер.

В материале Купер рассуждает, подойдет ли голландский премьер на роль генсека НАТО. Так, отметил автор, работа Рютте на посту заключалась в том, чтобы привести разрозненные коалиции к консенсусу. Будучи условно правоцентристом, отмечается в статье, на самом деле он «не имеет заметных политических убеждений и охотно работал как с левыми, так и с крайне правыми». Купер убежден, что Рютте способен успешно применить этот навык в НАТО.

Если премьер Нидерландов займет пост генсека НАТО, то ему придется сплотить разрозненную коалицию, которая варьируется от «немцев-вегетарианцев» до некого высокопоставленного восточноевропейского политика, выступившего с предложением напасть на Россию.

«Мы спрашиваем себя: "Зачем сидеть и ждать, пока Россия нападет на нас?" Почему бы нам не напасть на Россию?», — приводит Купер слова неназванного восточноевропейского чиновника.

Автор материала также отметил, что большинству национальных лидеров нравится Рютте. «Как и в голландском правительстве, он найдет единый фронт или сделает вид, что таковой существуе»т, — уверен Купер.

Ранее глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин заявил, что НАТО вступит в прямой военный конфликт с Россией, в случае если Украина потерпит поражение. «Откровенно говоря, если Украина падет, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией», — сказал он.

В МИД России слова шефа Пентагона назвали безумием.

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