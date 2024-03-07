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17:39, 7 марта 2024Бывший СССР

Войска России нанесли удар по инфраструктуре в украинском городе Сумы

Сумская администрация сообщила о повреждении инфраструктуры после удара ВС РФ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удары по инфраструктуре в городе Сумы, об этом сообщила Сумская областная военная администрация в своем Telegram-канале.

«Повреждены объекты гражданской инфраструктуры. На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки уточняются», — указано в сообщинии.

Администрация не сообщила, о каких именно объектах инфраструктуры идет речь.

Ранее в Сумской области уже рассказывали о повреждении объекта критической инфраструктуры в результате взрывов 6 февраля.

Правительство Украины так же сообщало о выделении 1,82 миллиарда гривен (более 52 миллионов долларов) для строительства фортификационных сооружений в Сумской области.

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      Валентин Карант
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