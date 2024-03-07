Захарова прокомментировала слова премьера Греции о враге в лице России

Захарова заявила, что Россия всегда будет врагом для нацистской Европы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса о враге для Европы в лице России. По ее словам, Европа бывала разной.

«Во-первых, мы ни Грецию, ни кого другого не запугивали и не запугиваем. Ни одного примера не найдете. Во-вторых, Европа бывала разной. Третий рейх тоже был Европой. Вот для такой, нацистской Европы мы всегда будем врагом», — заявила она.

Дипломат добавила, что во время своего обучения в школе она проходила произведения греческого композитора Микиса Теодоракиса, напомнив, что тот тоже являлся «врагом нацистской Европы». На фоне этого Захарова призвала Мицотакиса не предавать память греческого движения Сопротивления.

Ранее греческий премьер назвал Россию врагом Европы и пообещал поддерживать Киев в военном и экономическом плане столько, сколько необходимо.