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17:41, 8 марта 2024Спорт

Акинфеев обновил два рекорда

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев обновил два рекорда РПЛ в матче с «Крыльями»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев обновил два рекорда Российской премьер-лиги (РПЛ). Статистика доступна на сайте команды.

В матче 20-го тура против самарских «Крыльев Советов» футболист провел 250-й матч на ноль в РПЛ в карьере. 37-летний капитан ЦСКА является лидером по этому показателю. На втором месте Сергей Рыжиков, в активе которого 134 матча на ноль. Кроме того, Акинфеев отразил 19-й пенальти в рамках чемпионатов России, обновив рекорд турнира по этому показателю.

Встреча между ЦСКА и «Крыльями Советов» прошла ранее 8 марта. Она завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев.

Акинфеев — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. Вместе с ЦСКА он шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз — Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, в составе армейцев Акинфеев стал обладателем Кубка УЕФА.

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      Анастасия Борисова
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