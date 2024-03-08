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23:12, 8 марта 2024Интернет и СМИ

На Западе рассказали о последствиях ударов ракет «Кинжал» по ВСУ

DefenseTV: удары ракетами «Кинжал» по позициям ВСУ меняют ситуацию на поле боя
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские Воздушно-космические силы (ВКС), применяя гиперзвуковые ракеты «Кинжал» по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), фактически меняют ситуацию на поле боя. К такому выводу пришел YouTube-канал Defense TV.

Издание утверждает, что когда «Кинжал», он же AS-24 Killjoy по номенклатуре НАТО, разгоняется до десятикратной скорости звука, вокруг даже начинает дрожать воздух. Взрыв ракеты меняет ландшафт, оставляя район цели слабоузнаваемым, говорится в видео.

Борьба с «Кинжалами» осложняется тем, что пуск проводится с истребителя МиГ-31 в произвольном месте, и отреагировать на угрозу практически невозможно.

В феврале президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе спецоперации российские военные уже применяла гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон», которые подтвердили свои характеристики.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис рассказал, что Россия успешно уничтожает ракетными ударами украинский военно-промышленный комплекс (ВПК) и систему противовоздушной обороны ВСУ. По его словам, поставленные Украине американские комплексы ПВО Patriot оказались не в состоянии защитить от ударов гиперзвуковых ракет «Кинжал».

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      Марина Совина
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