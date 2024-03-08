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19:27, 8 марта 2024Спорт

Оба финалиста Кубка Гагарина вылетели в первом раунде плей-офф

«Ак Барс» проиграл «Автомобилисту» и вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Казанский «Ак Барс» проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Результаты доступны на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Казани и завершилась победой гостей со счетом 2:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алексей Бывальцев и Семен Кизимов. Единственный гол в составе казанцев забил нападающий Александр Радулов.

Таким образом, «Ак Барс» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв серию со счетом 1-4. Соперник «Автомобилиста» по 1/4 финала турнира определится позднее. Ранее из розыгрыша Кубка Гагарина вылетел действующим обладатель — московский ЦСКА. В сезоне 2022/2023 команда победила «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Таким образом, оба финалиста Кубка Гагарина вылетели в первом раунде плей-офф.

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      Анастасия Борисова
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