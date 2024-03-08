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22:14, 8 марта 2024Культура

Полина Гагарина рассказала о планах по завершению карьеры

Полина Гагарина заявила, что июньский концерт в «Лужниках» станет последним

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российская певица Полина Гагарина рассказала, что летом состоится ее последний концерт. Об этом она сообщила KP.RU.

По словам исполнительницы, после этого она будет выступать гораздо реже. Кроме того, изменится также формат концертов, добавила Гагарина. «Потому что мне кажется, что уже пора», — заявила она.

Последнее шоу певицы пройдет 29 июня 2024 года в «Лужниках», оно станет итоговым посланием к фанатам.

Ранее о завершении карьеры объявил российский исполнитель и автор хита «Медуза» Matrang (настоящее имя — Алан Хадзарагов). Свое решение музыкант объяснил тем, что изменил мнение о творчестве и теперь интересуется другими сферами.

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      Марина Совина
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