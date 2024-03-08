В Кремле оценили ограничения для россиян на Паралимпиаде

Песков заявил, что российским паралимпийцам все равно надо соревноваться

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил ограничения, введенные в отношении российских спортсменов на Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит ТАСС.

«Плохо, плохо. Очень плохо. Но все равно надо соревноваться и побеждать», — заявил Песков.

6 марта Паралимпийский комитет России сделал заявление об участии спортсменов в Играх. Там отметили, что спортсмены и вспомогательный персонал не примут участия в церемониях открытия и закрытия соревнований.

29 сентября 2023-го Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о допуске российских спортсменов к Играм-2024 в Париже. В турнире смогут принять участие индивидуальные атлеты в нейтральном статусе. В 2022 году МПК отказал российским спортсменам в допуске на зимние Паралимпийские игры в Пекине. Изначально россиянам разрешили выступать в нейтральном статусе, но затем решение изменили.