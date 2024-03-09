На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта. Об этом в Telegram сообщает центр оперативной информации по ситуации на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации.

Ранее главред канала RT Маргарита Симоньян опубликовала текст перехваченного разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, которые обсуждали планы по нанесению ударов по Крымскому мосту с помощью немецких ракет Taurus.