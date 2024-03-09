На Мальдивах откроется российское генконсульство

Премьер Мишустин подписал указ об открытии генконсульства России на Мальдивах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ об открытии российского генконсульства в городе Мале на Мальдивах. Об этом сообщается в постановлении правительства России, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов.

«Открыть генеральное консульство России в Мале (Мальдивская Республика). МИД России установить штатную численность работников генерального консульства Российской Федерации в Мале», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что посольство США в Москве обсуждает с российской стороной вопрос о возобновлении предоставления некоторых консульских услуг, в том числе в дипмиссии задумались о выдаче виз гражданам страны.