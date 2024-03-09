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17:14, 9 марта 2024Мир

На Мальдивах откроется российское генконсульство

Премьер Мишустин подписал указ об открытии генконсульства России на Мальдивах

Фото: Russian State Duma Press Service / Globallookpress.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ об открытии российского генконсульства в городе Мале на Мальдивах. Об этом сообщается в постановлении правительства России, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов.

«Открыть генеральное консульство России в Мале (Мальдивская Республика). МИД России установить штатную численность работников генерального консульства Российской Федерации в Мале», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что посольство США в Москве обсуждает с российской стороной вопрос о возобновлении предоставления некоторых консульских услуг, в том числе в дипмиссии задумались о выдаче виз гражданам страны.

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      Глеб Бажуткин
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