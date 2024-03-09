Центробанк назвал главный инструмент мошенников

Представитель ЦБ Уваров: главным инструментом мошенников остается телефон

Главным инструментом мошенников остается телефон, однако теперь злоумышленники начали персонифицировать тактику. Об этом в разговоре с «Комсомольской правдой» рассказал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

По его словам, преступники часто ссылаются на Центробанк и прибегают к помощи современных компьютерных программ. При этом все чаще они используют данные о жертве (которые размещены в открытом доступе), чтобы «втереться» в доверие. Основная схема мошенников — держать человека «на крючке», рассказал представитель ЦБ. Для этого злоумышленники могут ссылаться на законы и приказы, запутывать поддельными документами и удостоверениями, а также переключать между «работниками» регулятора.

Уваров напомнил, что Банк России не работает с россиянами как с клиентами и не ведет их счета. «Поэтому никаких безопасных счетов для граждан в ЦБ нет и не может быть», — подчеркнул он. Сотрудник регулятора посоветовал при подозрительном звонке о денежных средствах прервать разговор и самостоятельно позвонить в банк по номеру, указанному на карте или официальном сайте. Директор департамента информационной безопасности призвал не сообщать никому свои личные данные и данные банковской карты, не называть код из СМС и секретные слова, а также не переходить по ссылкам в различных сообщениях от неизвестного отправителя.

Ранее сообщалось, что Центробанк начал переговоры с Минобрнауки России о необходимости подготовки кадров по противодействию мошенникам. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков отметил, что отечественному финансовому рынку требуется около 300 тысяч таких специалистов. По оценке главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, ежегодно обучать борьбе со злоумышленниками необходимо не менее 7 тысяч человек.