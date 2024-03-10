Политолог высказался о перспективах альянса ЕС для отправки войск на Украину

Политолог Топорнин: быстрое создание альянса ЕС для помощи Украине маловероятно

У ЕС вряд ли получится быстро создать альянс стран, готовых отправить войска для помощи Украине, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о перспективах такого объединения.

У Франции есть стойкое убеждение, что Россия не остановится, если получится победить Украину. Они считают, что Россия может предпринять дальнейшие военные действия, направленные против Приднестровья, Польши, других стран восточного региона Николай Топорнин политолог

«Понятно, что сразу же откликнулись страны Балтии, Польша, потому что они граничат с Россией и, наверное, понимают, что представляют перспективное направление удара. Речь идет о подготовительных мерах, это будут какие-то лагеря, какие-то инструкторы, какие-то специальные военные курсы, чтобы сблизить боевые действия разных вооруженных сил. Но пока все это на таком дальнем подступе, потому что это требует существенного финансирования. Речь может идти о создании какого-то корпуса быстрого реагирования максимум, но мы понимаем прекрасно, что это не та сила, которая может применяться, чтобы достичь успеха», — сказал политолог.

Как утверждает Politico, Франция готовится создать альянс стран Европы, которые готовы отправить войска на территорию Украины. Газета пишет, что это негативно влияет на ее отношения с более осторожной Германией.

При этом издание напомнило, что многие страны ЕС, в том числе Германия, Чехия и Польша, отвергли инициативу Парижа отправить войска своих стран для помощи Киеву в конфликте с Россией. Однако, отмечает Politico, Эстония, Латвия и Литва оказались более открыты к этой идее.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что страны Евросоюза могут отправить свой контингент для помощи Украине. Он отметил, что окончательный консенсус пока не достигнут, но такой вариант развития событий возможен. Однако часть европейских государств не поддержали идею французского лидера.

