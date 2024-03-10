Орбан прокомментировал переизбрание Байдена на второй срок словами «будет плохо»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал возможное переизбрание президента США Джо Байдена на второй срок. Об этом он высказался в интервью телеканалу М1.

Орбан оценил возможное переизбрание Байдена словами «будет плохо».

«Это было бы плохо», — ответил премьер-министр на вопрос журналиста о том, что он думает о потенциальном переизбрании действующего американского лидера.

Ранее Орбан предрек урегулирование на Украине при избрании экс-лидера США Дональда Трампа президентом страны. «Вернитесь и принесите нам мир, господин президент!» — призвал его премьер-министр.

8 марта Трамп встретился с Орбаном в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде. Политики беседовали почти час. На встрече также присутствовали их ближайшие сотрудники.