Песков озадачился словами Шольца о мирном договоре между Россией и Украиной

Песков: слова Шольца о стамбульских переговорах в 2022 году вызывают вопросы

Слова канцлера Германии Олафа Шольца, назвавшего «российской пропагандой» данные о согласовании на стамбульских переговорах мирного договора между Киевом и Москвой, вызывают вопросы. Позицией немецкого политика озадачился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает журналист Павел Зарубин в Telegram.

«Хочется спросить господина Шольца, о чем тогда говорил господин [Давид] Арахамия (лидер фракции партии "Слуга народа" — прим. «Ленты.ру») и о чем тогда говорил господин [Борис] Джонсон (бывший премьер-министр Великобритании — прим. «Ленты.ру»)», — сказал Песков.

Ранее канцлер Германии заявил, что на переговорах в Стамбуле в 2022 году стороны не пришли к заключению мирного договора. Он также назвал ерундой сведения о препятствовании заключения мира Джонсоном и президентом США Джо Байденом.

2 марта глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Россия не получала никаких серьезных предложений о переговорах с Украиной после встречи в Стамбуле в 2022 году.