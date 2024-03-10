Пресс-служба Дани Алвеса опровергла информацию о его самоубийстве

Пресс-служба футболиста Дани Алвеса опровергла информацию о его самоубийстве

Аказ Феллегер, представитель пресс-службы бывшего футболиста «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса, опроверг информацию о его самоубийстве. Об этом сообщает Itatiaia.

Он отметил, что опубликовавший информацию о смерти игрока журналист сделал это без всяких оснований. «Я поговорил с адвокатом, на этого безответственного человека следует подать в суд», — добавил Феллегер.

Ранее о самоубийстве Алвеса сообщил бразильский журналист Пауло Альбукерке в соцсети X. Он отметил, что до него дошла такая информация.

22 февраля Дани Алвес получил приговор по делу об изнасиловании девушки в ночном клубе в Барселоне в 2022 году. Спортсмен приговорен к 4,5 года лишения свободы. Футболиста арестовали 20 января 2023 года.