В Бразилии сообщили о самоубийстве футболиста Дани Алвеса

Бразильский журналист Альбукерке сообщил о самоубийстве футболиста Дани Алвеса

Бразильский журналист Пауло Альбукерке в соцсети X сообщил о самоубийстве бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии, самый титулованного футболиста мира Дани Алвеса.

«До меня дошла информация, что Даниэль Алвес покончил с собой», — написал он в аккаунте, на который подписано 11,7 тысячи человек.

Официального подтверждения этих сведений не поступало, крупные бразильские СМИ не прокомментировали подобные сообщения. BBO Sports в соцсетях процитировал заявление Альбукерке.

22 февраля этого года стало известно, что Дани Алвес получил приговор по делу об изнасиловании девушки в ночном клубе в 2022 году. Спортсмен приговорен к 4,5 года лишения свободы. Футболиста арестовали 20 января 2023 года.

