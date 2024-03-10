Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Урал
1:4
Завершен
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|20-й тур
Металлург Мг
9 марта
14:30 (Мск)
Амур
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 5-й матч
Манчестер Юнайтед
2:0
Завершен
Эвертон
Англия - Премьер-лига|28-й тур
Рубин
0:1
Завершен
Пари Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига|20-й тур
СКА
9 марта
17:00 (Мск)
Торпедо
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 5-й матч
Динамо М
2:0
Завершен
Ахмат
МИР Российская Премьер-лига|20-й тур
02:43, 10 марта 2024Спорт

В Бразилии сообщили о самоубийстве футболиста Дани Алвеса

Бразильский журналист Альбукерке сообщил о самоубийстве футболиста Дани Алвеса
Дани Алвес

Дани Алвес. Фото: D.Zorrakino / Reuters

Бразильский журналист Пауло Альбукерке в соцсети X сообщил о самоубийстве бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии, самый титулованного футболиста мира Дани Алвеса.

«До меня дошла информация, что Даниэль Алвес покончил с собой», — написал он в аккаунте, на который подписано 11,7 тысячи человек.

Официального подтверждения этих сведений не поступало, крупные бразильские СМИ не прокомментировали подобные сообщения. BBO Sports в соцсетях процитировал заявление Альбукерке.

22 февраля этого года стало известно, что Дани Алвес получил приговор по делу об изнасиловании девушки в ночном клубе в 2022 году. Спортсмен приговорен к 4,5 года лишения свободы. Футболиста арестовали 20 января 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В ДНР уничтожили два американских комплекса Patriot. Как на Украине объяснили, почему редкие системы попали под удар?

      Украине предрекли окончательный крах в случае нового контрнаступления

      В Германии раскритиковали ВСУ после уничтожения двух ЗРК Patriot

      В российском регионе загорелся газопровод

      Во Франции раскритиковали идею Макрона по созданию антироссийской коалиции

      Российские компании анонсировали массовый экспорт свинины в Индию

      В Бразилии сообщили о самоубийстве футболиста Дани Алвеса

      Стало известно о тайной встрече Джонсона с Мадуро

      Премьер Словакии выразил опасения насчет вступления Украины в ЕС

      Бывший депутат Рады дал совет Байдену на случай проигрыша Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше