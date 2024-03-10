Тренер «Спартака» ушел от ответа на вопрос об отставке

Главный тренер «Спартака» Абаскаль ушел от ответа на вопрос об отставке

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал игру команды в матче против «Факела». Об этом сообщает Матч ТВ.

На послематчевой конференции испанца спросили, не лучше ли играет «Спартак» без его присутствия на поле. «Можете спросить у вашей жены, счастлива ли она больше без вас», — сказал на это Абаскаль. Затем он ушел от ответа на подразумевавший отставку из клуба вопрос «Ваш брак со "Спартаком" дал трещину?».

10 марта в матче 20-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» потерпел поражение от «Факела». Встреча завершилась со счетом 0:2. Московский клуб имеет в активе 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В сезоне-2022/2023 команда под руководством испанца стала бронзовым призером чемпионата России.