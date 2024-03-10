В Большом Московском цирке умерла 22-летняя артистка. Она потеряла сознание за кулисами сразу после выступления

Запашный сообщил о смерти 22-летней артистки цирка Морозовой за кулисами

22-летняя артистка Большого Московского цирка Влада Морозова умерла в субботу, 9 марта, после вечернего представления. Гендиректор учреждения Эдгард Запашный уточнил, что девушка потеряла сознание и спустя несколько часов скончалась в больнице.

Руководитель цирка опроверг распространившуюся в соцсетях информацию, что эквилибристка якобы ушла из жизни еще до начала спектакля. Он также сообщил, что по факту случившегося уголовное дело не возбуждалось.

Раскрыты обстоятельства смерти артистки

Запашный рассказал, что Морозова появилась в одном из трюков программы, завершила выступление и по какой-то причине упала в обморок уже за кулисами. Униформист подхватил девушку и донес до медицинского кабинета.

Артистке вызвали скорую, через 5-7 минут врачи прибыли в цирк. Медики работали с девушкой три часа, но позже приняли решение транспортировать ее в больницу. Морозову увезли около 20:30 — на тот момент она еще была жива. Запашный добавил, что перед спектаклем девушка прошла медицинское освидетельствование.

Все три часа три бригады скорой помощи работали с Владой, делали прямой массаж сердца, подключали к различным аппаратам, боролись за ее жизнь... Доктора будут разбираться, почему у такой молодой девушки произошла остановка сердца Эдгард Запашный гендиректор Большого Московского цирка

Опубликовано видео последнего выступления 22-летней Морозовой

Гендиректор цирка также опубликовал видео последнего выступления эквилибристки. На кадрах видно, как она появляется из ящика фокусника. Затем артисты выходят на поклон. Это последние минуты перед тем, как Морозова уйдет за кулисы и потеряет там сознание.

Артист Большого театра ранее умер на сцене во время спектакля

На сцене Большого театра в Москве в 2021 году погиб артист мимического ансамбля. Это произошло прямо на глазах зрителей во время показа оперы «Садко».

Во время вечернего представления на мужчину упала декорация, которая придавила ему шею. После этого занавес оперативно закрыли, был также объявлен антракт. На место оперативно прибыли медики и представители правоохранительных органов.

«Спектакль прервали словами: "Стоп! Стоп! Вызовите скорую. Здесь кровь!" Сначала мы подумали, что это часть спектакля. Был объявлен антракт, а потом сообщили об отмене спектакля», — рассказали тогда очевидцы.