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17:57, 10 марта 2024Мир

Захарова призвала НАТО не отрицать факт отправки военных на Украину

Захарова заявила, что для НАТО нет смысла отрицать отправку военных на Украину

Фото: Сергей Петров / Globallookpress.com

Представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова призвала страны НАТО не отрицать факт отправки военных на Украину. Ее обращение передают «Известия» в Telegram.

«Дальше отпираться смысла нет», — сказала дипломат. Так Захарова прокомментировала заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что некоторые страны НАТО уже отправили своих военных на Украину.

Ранее польский журналист Лукаш Важеха заявил, что отправка военных стран НАТО на Украину абсолютно неприемлема. Он указал на то, что в случае военного столкновения жителям Польши придется одним оборонять свою страну.

9 марта Франция начала подготовку к созданию альянса, куда войдут страны Европы, готовые отправить войска на Украину. В этом процессе Париж углубляет свои отношения с «более осторожным» Берлином.

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