Захарова заявила, что для НАТО нет смысла отрицать отправку военных на Украину

Представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова призвала страны НАТО не отрицать факт отправки военных на Украину. Ее обращение передают «Известия» в Telegram.

«Дальше отпираться смысла нет», — сказала дипломат. Так Захарова прокомментировала заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что некоторые страны НАТО уже отправили своих военных на Украину.

Ранее польский журналист Лукаш Важеха заявил, что отправка военных стран НАТО на Украину абсолютно неприемлема. Он указал на то, что в случае военного столкновения жителям Польши придется одним оборонять свою страну.

9 марта Франция начала подготовку к созданию альянса, куда войдут страны Европы, готовые отправить войска на Украину. В этом процессе Париж углубляет свои отношения с «более осторожным» Берлином.