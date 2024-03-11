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04:02, 11 марта 2024Ценности

Голые соски назвали главным модным трендом

Фото: Etienne Girardet / Unsplash

Прозрачную одежду, которая демонстрирует женские соски, назвали главным модным трендом текущего сезона. Соответствующую информацию публикует Glamour.

Согласно материалу, на прошедших Неделях моды модели неоднократно демонстрировали на подиуме голую грудь. Подобный стилевой прием использовали в своих показах модельеры таких известных брендов, как Courrèges, Chloé, Saint Laurent, Acne Studios, Casablanca и других марок.

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Кроме того, с обнаженным бюстом выходили в свет и знаменитости, в том числе актриса Оливия Уайлд в прозрачном боди на лямках и модель Эльза Хоск, которая предпочла топ в горошек с глубоким V-образным декольте. Тенденции также последовали Джорджия Мэй Джаггер, Эбони Райли, Наилея Девора, Зои Кравиц и другие звезды.

В феврале певица Глюкоза снялась в наряде с торчащими сосками. В начале ролика знаменитость появилась перед камерой без бюстгальтера в голубых джинсах с низкой посадкой и серой облегающей кофте.

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      Карина Черных
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