Инструктор по пилатесу посоветовала упражнения для снятия напряжения со спины

Инструктор по пилатесу Джемма Фолкард посоветовала упражнения для снятия напряжения со спины и ног. Ее слова приводит Fit&Well.

Первым специалист предложила делать упражнение «русалка» на растяжку и скручивания. Исходное положение — сядьте на пол, правую ногу выпрямите перед собой и согните вбок в колене до прямого угла, левую также согните и отведите назад.

Начните делать медленные покачивания вперед-назад. Затем наклонитесь вправо, положите правую руку на пол, а левой потянитесь над головой. Потом поставьте левую руку рядом с правой на ширине плеч. Далее раскройте грудную клетку, а после округлите спину.

Фолкард также рекомендовала делать плечевой мост. Лягте на спину и, согнув ноги в коленях, поставьте ступни на пол, прямые руки заведите за голову. Сделайте вдох и на выдохе постепенно поднимайте туловище, начиная с копчика и до лопаток. После достижения прямой линии плавно опуститесь.

Далее тренер предложила делать круговые движения ногами. Для этого лягте на спину, одну ногу вытяните на полу, другую согните в колене и поднимите под прямым углом. Выполняйте круговые движения в бедренном суставе, рисуя круги коленом. Важно, чтобы движение происходило только в бедре.

Закончить комплекс Фолкард предложила вытяжением спины стоя. Встаньте прямо и вытяните руки вперед. Затем округлите спину так, будто хотите занырнуть в бассейн. Далее тянитесь за руками вниз, пока не коснетесь ими пола, а после медленно поднимитесь обратно.

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