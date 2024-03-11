iPhone 12 подешевел в России на треть

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 12 подешевел на 30 процентов — до 50 тысяч рублей

Стоимость iPhone 12 на российском рынке снизилась на треть. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа заметили, что цена «проверенного временем iPhone» снизилась на 30 процентов. Если на старте продаж девайс стоил 80 тысяч рублей, то в начале 2024 года он подешевел до 50-55 тысяч рублей.

«Смартфон iPhone 12, выпущенный в 2020 году, до сих пор остается актуальным гаджетом. От более современных аналогов он отличается сниженной стоимостью», — описали устройство авторы издания.

Девайс оказался первым доступным смартфоном Apple, который получил OLED-экран и поддержку 5G. Аппарат вышел с 6,1-дюймовым дисплеем Super Retina XDR OLED, процессором Apple A14 Bionic, 4 гигабайтами оперативной памяти, двойной камерой с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Также iPhone 12 оснащен батареей емкостью 2815 миллиампер-часов.

В начале марта стало известно, что в России подешевел iPhone 14. Если на старте продаж аппарат был оценен в 85 тысяч рублей, то в начале весны 2024 года он оказался доступен за 64 тысячи рублей.