Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:44, 11 марта 2024Наука и техника

Назван автор идеи автомобиля Apple

Bloomberg: идея купить General Motors и создать Apple Car принадлежит Джобсу

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Сооснователь корпорации Apple Стив Джобс предлагал идею создания автомобиля еще в 2008 году. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам обозревателя Марка Гурмана, Джобс планировал запустить разработку автомобиля в 2008 году, на фоне мирового финансового кризиса. Генеральный директор Apple даже предлагал выкупить «за гроши» General Motors, чтобы на основе автогиганта наладить собственное производство. Но позже Джобс решил сконцентрироваться на iPhone. Apple начала разработку автомобиля в 2014 году — уже под управлением Тима Кука.

Гурман также назвал компании, с которыми Apple пыталась наладить партнерские отношения. Корпорация контактировала с Mercedes-Benz, но стороны так и не договорились — в определенный момент в компании решили, что смогут самостоятельно разработать Apple Car. Автор также отметил, что IT-гигант обсуждал возможность выпуска автомобилей под брендом Lincoln, принадлежащим Ford, но дальше нескольких встреч переговоры не продвинулись.

Также Apple была близка к приобретению производителя люксовых автомобилей McLaren. Джонни Айв, который в то время отвечал за дизайн, был готов создать новую студию в Лондоне, но сделка не состоялась.

В конце февраля источники Bloomberg сообщили, что корпорация Apple закрыла проект по выпуску электромобиля после нескольких лет разработки. Изначально компания планировала выпустить электрокар в 2026 году.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Герой России Александр Моисеев назначен новым врио главкома ВМФ России вместо Евменова. Чем известен адмирал?

      Премьер Саксонии поддержал призыв Папы Римского к переговорам с Россией

      Порнозвезда рассказала о влиянии карьеры на отношения

      Samsung выпустит твердотельные батареи для автомобилей

      Стало известно о желании Абрамовича купить испанский клуб

      В Грузии обвинили Украину в недружественных действиях

      Россиянин расправился с родителями, поджег дом и принял решение о самоубийстве

      Россиянка разбила голову в термальном комплексе

      Российского студента задержали за попытку теракта по заданию боевиков

      В Дании объяснили задержку начала обучения пилотов ВСУ языковым барьером

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше