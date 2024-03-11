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12:11, 11 марта 2024Россия

Кремль заявил о давно находящихся на Украине военных советниках из стран НАТО

Кремль: РФ давно знает о нахождении на Украине военных советников из стран НАТО

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Россия давно знает о нахождении на Украине военных советников из стран НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в понедельник, 11 марта, сообщает ТАСС.

«Вы знаете, что у наших соответствующих служб уже давно была информация, что так или иначе люди, которые называют себя советниками и так далее, люди, которые имеют прямое отношение к НАТО, действительно, находятся на территории Украины», — сказал он.

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      Игорь Дмитров
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