Кремль заявил о давно находящихся на Украине военных советниках из стран НАТО

Кремль: РФ давно знает о нахождении на Украине военных советников из стран НАТО

Россия давно знает о нахождении на Украине военных советников из стран НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в понедельник, 11 марта, сообщает ТАСС.

«Вы знаете, что у наших соответствующих служб уже давно была информация, что так или иначе люди, которые называют себя советниками и так далее, люди, которые имеют прямое отношение к НАТО, действительно, находятся на территории Украины», — сказал он.