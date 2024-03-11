Песков прокомментировал мирный план Трампа по Украине

Песков: в Кремле видели мирный план Трампа по Украине, но без деталей

В Кремле видели мирный план бывшего президента США Дональда Трампа по Украине, но без конкретных деталей содержания. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Да, мы видели, но нам нечего сказать, потому что там никаких деталей не приводится. Непонятно, что это может быть за план, поэтому чего-то конкретного здесь сказать не представляется возможным», — рассказал он.