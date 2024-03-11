Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:58, 11 марта 2024Россия

Политолог заявил о планах НАТО взять под контроль Балтийское море

Политолог Батурин заявил о планах НАТО взять под контроль Балтийское море

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Крымский политический эксперт Денис Батурин прокомментировал вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

Батурин назвал присоединение двух стран к альянсу планом по взятию под контроль Балтийского моря. Он напомнил, что 7 марта вступил в силу протокол о присоединении Швеции к НАТО. При этом уже 8 марта военный самолет Швеции пролетел над Польшей у границ Калининградской области и Белоруссии.

«Таким образом, Запад реализовал план по превращению Балтийского моря в "озеро НАТО"», — заявил политолог.

7 марта Швеция официально вступила в НАТО и стала 32-членом объединения. Предполагается, что это серьезно укрепит обороноспособность стран Скандинавии и Балтии, входящих в альянс.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Тяжело переживала смерть сына и не появлялась на публике. Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова

      Захарова объяснила причину нежелания НАТО принимать Украину в альянс

      В Госдуме допустили гибель военных США при уничтожении ЗРК Patriot в ДНР

      Знахарь изнасиловал женщину во время ритуала духовного очищения

      Психолог раскрыла необычные способы наладить отношения в паре

      Политолог заявил о планах НАТО взять под контроль Балтийское море

      Орбан призвал страны Европы развивать свои армии

      Военный СВО рассказал о мести шахтера украинцам за погибшую в Донбассе семью

      В России предложили отменить обязательную сдачу ЕГЭ

      45-летняя пианистка показала фигуру в бикини

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше