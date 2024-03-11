Политолог заявил о планах НАТО взять под контроль Балтийское море

Политолог Батурин заявил о планах НАТО взять под контроль Балтийское море

Крымский политический эксперт Денис Батурин прокомментировал вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

Батурин назвал присоединение двух стран к альянсу планом по взятию под контроль Балтийского моря. Он напомнил, что 7 марта вступил в силу протокол о присоединении Швеции к НАТО. При этом уже 8 марта военный самолет Швеции пролетел над Польшей у границ Калининградской области и Белоруссии.

«Таким образом, Запад реализовал план по превращению Балтийского моря в "озеро НАТО"», — заявил политолог.

7 марта Швеция официально вступила в НАТО и стала 32-членом объединения. Предполагается, что это серьезно укрепит обороноспособность стран Скандинавии и Балтии, входящих в альянс.