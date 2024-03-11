В России ответили на призыв Франции говорить с Москвой на языке баланса сил

Депутат Чепа назвал угрозой призыв Франции говорить с РФ на языке баланса сил

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на призыв главы МИД Франции Стефана Сежурне говорить с Россией на языке баланса сил. В беседе с «Лентой.ру» депутат назвал шантажом и угрозой подобные заявления Парижа в отношении Москвы.

«Надо ему вспомнить, что говорили руководители Франции и Германии по поводу Минских соглашений, кто нарушает права и договоренности, где присутствуют двойные стандарты, кто действует не на основе международных прав, а на установленных им самим правилами. После этого уже можно пытаться критиковать кого-то другого», — отметил Чепа

Ни возможностей, ни сил на это у Европы нет, тем более мы с ними на этом языке никогда не говорили. Это есть не что иное, как шантаж и угроза, на которые мы никогда не велись Алексей Чепа первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Ранее глава МИД Франции Стефан Сежурне призвал страны Европейского союза говорить с Россией на языке баланса сил. «Мы должны говорить на том же языке, что и Россия, на языке баланса сил. Мы очень наивны, думая, что должны устанавливать свои собственные правила, в то время как именно Россия нарушает международное право и пытается навязать то, какой должна быть внешняя политика европейских стран», — сказал дипломат.

10 марта газета Politico cообщила, что Франция начала подготовку к созданию альянса, куда войдут страны Европы, готовые отправить войска на Украину. Издание уточнило, что большинство стран Европы, в том числе Германия и Чехия, заявили об отсутствии планов отправлять войска на Украину. Наиболее открытыми для идеи создания коалиции оказались Эстония, Латвия и Литва.