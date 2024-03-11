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15:46, 11 марта 2024Россия

Пожар в ангаре под Санкт-Петербургом потушили на следующий день

Крупный пожар в ангаре под Санкт-Петербургом потушили на следующий день
СюжетПожары в России

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Крупный пожар в ангаре на Волхонском шоссе в Ломоносовском районе под Санкт-Петербургом потушили на следующий день. Об этом рассказали в МЧС России, сообщает в понедельник, 11 марта, РИА Новости.

«В Ленинградской области специалисты МЧС России полностью ликвидировали пожар», — отметили в ведомстве.

Сообщение о возгорании в ангаре поступило 10 марта в 14:48. Тушением занимались 75 человек и 21 единица техники. Пожар удалось локализовать на площади в 1000 квадратных метров.

Очевидцы сняли пожар на видео. В кадре виден огромный столб дыма, возвышающийся над многоэтажными домами.

В результате пожара пострадали два человека. Как уточнили в МЧС России, они были госпитализированы с ожогами рук.

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      Игорь Дмитров
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