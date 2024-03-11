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21:24, 11 марта 2024Бывший СССР

Раскрыта цель ночного ракетного удара по Одесской области

ТАСС: в Одесской области ракетным ударом были поражены сотрудники ССО Украины
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: State Emergency Service of Ukraine in Odesa region / Reuters

В результате ночного ракетного удара в Одесской области были поражены военнослужащие 73-го морского центра Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом агентству ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

Он уточнил, что целью удара были бойцы воинской части А1594. Кроме того, добавил он, удалось уничтожить операторов безэкипажных катеров.

28 февраля стало известно об уничтожении Вооруженными силами России элитного отряда 73-го морского центра ССО ВСУ на Тендровской косе в Херсонской области. Целью отряда в российском оборонном ведомстве назвали высадку на неподконтрольный Киеву левый берег Днепра. В частности, у бойцов ВСУ нашли большой флаг Украины, что позволяет предполагать, что одной из целей десанта была видеосъемка украинских военных на российской территории.

Одного из спецназовцев удалось взять в плен. Он заявил, что его отряд отправили на убой, пожертвовав элитным отрядом ради медийного эффекта.

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      Марина Совина
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