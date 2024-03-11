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06:46, 11 марта 2024Мир

Стало известно о лидерстве правоцентристов на выборах в парламент Португалии

TVE заявил о лидерстве правоцентристов на выборах в парламент Португалии

Фото: Unsplash

Правоцентристский «Демократический альянс» под руководством Луиша Монтенегру лидирует на досрочных выборах в парламент Португалии после подсчета 95,04 процентов голосов. Об этом сообщает телеканал TVE.

По данным издания, партия получила 29,60 процента голосов. За ней с 28,43 процента голосов следует Социалистическая партия во главе с Педру Нуну Сантушем, третье место заняла ультраправая партия Чега с 18,6 процента голосов. Либеральная инициатива получила 4,62 процента голосов избирателей, Левый блок — 4,13 процента, а альянс коммунистов и экологов — 2,98 процента.

10 ноября 2023 года президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза решил распустить парламент страны. Досрочные выборы он назначил на 10 марта. Решение о роспуске парламента стало ответом на скандал с отставкой премьера страны Антониу Кошта, подозреваемого в коррупции.

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      Марина Совина
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