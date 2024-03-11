Заколовший таксиста в российском городе был найден по анализу ДНК через пять лет

В Екатеринбурге убийца таксиста получил 11 лет колонии

Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к 11 годам лишения свободы местного жителя Дмитрия Салькова, заколовшего таксиста в ходе ссоры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Приговор вынесен на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей.

Суд установил, что ночью 2 июня 2017 года Сальков ехал в такси на заднем сиденье и во время поездки стал ругаться с водителем. В ходе конфликта он нанес таксисту острым предметом не менее пяти ударов, оказавшихся для него летальными. После этого Сальков скрылся. Мужчину нашли спустя пять лет по анализу ДНК.

Правоохранительные органы нашли его по оставленным в салоне следам крови. Проведенный специалистами анализ ДНК вывел силовиков на подозреваемого. Сальков оказался ранее судим за преступление в отношении своей знакомой, поэтому в федеральной базе данных геномной информации были его образцы, уточнили в управлении Следственного комитета России по Свердловской области. Благодаря этому преступление удалось раскрыть и задержать причастного к нему в 2022 году.

4 марта сообщалось, что в Поронайске задержали 35-летнего мужчину, который ударил ножом полицейского. Подозреваемый был доставлен сотрудниками правоохранительных органов в районную больницу для отправки в другое медицинское учреждение. В какой-то момент мужчина, желая избежать перевозки, достал имевшийся при нем нож и ударил силовика в шею.