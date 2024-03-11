Украину назвали давним банкротом

Экс-премьер Украины Азаров назвал страну давним банкротом

Экс-премьер Украины Николай Азаров назвал страну давним банкротом. Его цитирует РИА Новости.

Он считает, что Украина является полностью неплатежеспособной. При этом международные агентства не рискуют присваивать республике рейтинг, соответствующий дефолту, обратил внимание Азаров. «Хотя Украина уже давно банкрот», — добавил бывший премьер.

10 марта агентство S&P Global Ratings снизило кредитный рейтинг Украины до преддефолтного. Сообщалось, что новая реструктуризация внешних долгов республики почти неизбежна. Рейтинг страны упал на две ступени до «CC» — последнее значение перед дефолтом. Как уточнялось, в 2024 году Украине предстоит выплатить 4,5 миллиарда долларов по облигациям.

Ранее политолог Александр Коньков заявил, что долг Киева перед Западом за оказанную помощь составляет миллиарды долларов. Речь идет о совокупности всех расходов, в том числе поддержка украинской государственности.