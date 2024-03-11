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22:09, 11 марта 2024Мир

В Бундестаге обвинили Россию в утечке разговора немецких офицеров

В Бундестаге объяснили утечку беседы немецких офицеров «операцией России»

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Члены комитета Бундестага (парламента Германии) по контролю над деятельностью спецслужб считают, что утечка беседы немецких офицеров произошла в результате «российской операции», передает ТАСС.

Отмечается, что к такому выводу они пришли в ходе специального заседания, в котором также принимал участие глава Минобороны Борис Писториус. «Все признаки прослушивания телефонных разговоров указывают на российскую операцию по взлому и утечке информации», — говорится в заявлении комитета.

Члены комитета также призвали власти страны «проявить инициативу и решимость в отношении многочисленных фактов, которые указывают в этом направлении, в том числе с целью выявления закономерностей».

1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян в соцсети опубликовала расшифровку разговора немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus. Комментируя произошедшее, Борис Писториус заявил, что его ведомство тщательно расследует этот инцидент.

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      Марина Совина
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