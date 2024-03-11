В Крыму назвали сумму иска к Украине из-за энергоблокады

Константинов: сумма иска из-за энергоблокады Крыма составила 3,45 трлн рублей

Общественная палата Крыма подготовила иск к правительству Украины из-за энергоблокады полуострова. Сумму требований в своем Telegram-канале назвал председатель Государственного совета Республики Крым Влaдимир Констaнтинов.

В ближайшие дни общественники планируют подать иск в Верховный суд республики с требованием признать за жителями право на компенсацию морального вреда, причиненного ограничениями права на жизнь и здоровье в результате энергетической блокады полуострова. Сумма, которую могут взыскать в пользу крымчан, составила более 3 триллионов 448 миллиардов рублей, пояснил Константинов.

Как ранее отмечал представитель Госсовета, в правительстве продолжат составлять иски против Украины и сделают все, чтобы довести эту работу до логического завершения, и намерены подсчитать весь нанесенный ущерб до копейки. Также Константинов пообещал огласить список причастных к водной блокаде Крыма украинских чиновников.

В феврале сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что энергетическая блокада Крыма после 2014 года привела к ущербу в размере 3 156 605 рублей. Ранее Трофимов предложил арестовать активы Украины в счет блокады полуострова.