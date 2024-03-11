Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:15, 11 марта 2024Мир

В США раскрыли траты на сдерживание России в Европе

США заложили в бюджет 2,1 миллиарда долларов на сдерживание России в Европе

Фото: Leah Millis / Reuters

США в 2025 финансовом году планируют потратить 2,1 миллиарда долларов на сдерживание России в Европе. Об этом сообщили в Пентагоне, передает РИА Новости.

Кроме того, Вашингтон намерен потратить 625,6 миллиона долларов на поддержку союзников США по НАТО.

Ранее стало известно, что в проекте бюджета США на 2025 финансовый год заложены ассигнования в размере 1,5 миллиарда долларов, которые планируется потратить на сдерживание России и «противодействие агрессии Кремля».

1 марта президент США Джо Байден подписал временный бюджет правительства, который позволит избежать перебоев в его финансировании и остановки работы. В этот же день Сенат Штатов поддержал краткосрочный бюджет правительства.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Глава ЦРУ назвал срок нового контрнаступления ВСУ

      Глава ЦРУ предрек еще большие потери территорий на Украине

      В Британии заявили об уничтожении полученных ВСУ от ФРГ ЗРК Patriot

      Назван шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Спартака»

      В США раскрыли траты на сдерживание России в Европе

      Зеленский не захотел видеть французские войска на Украине

      Прослывшая «полной Кайли Дженнер» модель показала фигуру в нижнем белье

      Выдавшая oрдер на арест Путина судья стала новым главой МУС

      Опрос показал отношение поляков к россиянам и американцам

      В Бундестаге обвинили Россию в утечке разговора немецких офицеров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше