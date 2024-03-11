В США раскрыли траты на сдерживание России в Европе

США заложили в бюджет 2,1 миллиарда долларов на сдерживание России в Европе

США в 2025 финансовом году планируют потратить 2,1 миллиарда долларов на сдерживание России в Европе. Об этом сообщили в Пентагоне, передает РИА Новости.

Кроме того, Вашингтон намерен потратить 625,6 миллиона долларов на поддержку союзников США по НАТО.

Ранее стало известно, что в проекте бюджета США на 2025 финансовый год заложены ассигнования в размере 1,5 миллиарда долларов, которые планируется потратить на сдерживание России и «противодействие агрессии Кремля».

1 марта президент США Джо Байден подписал временный бюджет правительства, который позволит избежать перебоев в его финансировании и остановки работы. В этот же день Сенат Штатов поддержал краткосрочный бюджет правительства.