12 марта: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Сегодня в России празднуют второй день Масленичной недели и День работников уголовно-исполнительной системы, а в мире напоминают о важности цензуры в медиапространстве. Какие еще праздники выпадают на 12 марта и кто из известных людей сегодня празднует день рождения — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

Заигрыши

Во второй день Масленичной недели традиционно устраивали смотрины невест. Сыграть свадьбу после Великого поста считалось хорошей приметой. Недаром есть пословица: «На Масленицу — сватовство, на Красную горку — свадьба».

Также во второй день Масленицы начинались веселые гуляния, сопровождаемые разными играми и развлечениями. Считалось, что в Заигрыши нужно обязательно скатиться с горки, иначе Масленица обидится.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

День работников уголовно-исполнительной системы

Профессиональный праздник установили в 2010 году. Дату выбрали не случайно, ведь в этот день в 1879 году император Александр II подписал документ, согласно которому создали тюремный департамент. Именно эта инстанция впоследствии стала системой исполнения наказаний в России.

Какие еще праздники отмечают в России 11 марта

День запрета на уныние.

Праздники в мире

Всемирный день против кибер-цензуры

С появлением интернета появилось понятие кибер-цензуры. Представители международной общественности выступили с инициативой учредить ежегодный праздник, чтобы привлечь внимание к цензуре на просторах сети.

В первую очередь это нужно для того, чтобы предотвратить экстремизм и терроризм, распространяемые в интернете, и тем самым обезопасить общество.

Всемирный день ананаса

Гавайи являются одним из крупнейших поставщиков ананасов, несмотря на то, что изначально фрукт родился в Бразилии.

12 марта 1970 года в гавайском научно-исследовательском институте вывели новый сорт ананаса, который отличается крепостью плода и медовым вкусом. Именно это событие стало причиной создания праздника.

Интересно, что на сегодняшний день известно около 60 сортов ананаса.

Фото: Habibur Rahman / Eyepix Group / Globallookpress.com

Какие еще праздники отмечают в мире 12 марта

День свободы слова в интернете.

День крокусов.

День Солнца-Земли.

День компьютерного глюка.

День Альфреда Хичкока в США.

Какой церковный праздник сегодня

​​Святитель Макарий I, епископ Иерусалимский

Святой начал свою проповедническую деятельность в 312-314 годах в Иерусалиме. В то время Макарий организовывал строительство новых храмов на открытых святых местах израильского города.

Также принимал участие в обретении и воздвижении Креста Господня.

Преподобный Василий Декаполит

После принятия иночества начал проповедовать христианство вместе со святым Прокопием Декаполитом. Император Лев Исавр во время гонений на христиан заключил двух святителей в темницу, где они пробыли до кончины правителя.

После освобождения оба мученика продолжили вести монашеский образ жизни до конца своих дней, передавая народу христианские учения.

Какие еще церковные праздники отмечают 12 марта

Православные верующие вспоминают:

Блаженного Николая Псковского;

Мученицу Кир-Анну Солунскую;

Священномученика Нестора Пергийского, епископа Магиддийского;

Священномученика Арсения (Мацеевича), митрополита Ростовского.

Приметы и традиции на 12 марта

Теплый ветер и капель предвещают теплое лето.

Нельзя кричать и ругаться — так можно привлечь темные силы.

Нельзя уезжать в дальние поездки — можно не вернуться назад.

Если обтереть дорожной грязью больные суставы, то вскоре недуг пройдет.

Хорошей приметой считается сходить в этот день в баню — отмыться от болезней, чтобы встретить весну чистыми.

Плохой приметой считается принимать у себя гостей — в дом можно принести беды и несчастья.

Фото: Unsplash

Кто родился 12 марта

Певец и шоумен родился в 1981 году в Узбекистане. Музыкальный талант у него проявился в пятилетнем возрасте — родители сразу отвели ребенка в музыкальную школу.

Первые аранжировки к своим песням Чумаков начал делать в 11 лет. Известность певцу принесло участие в конкурсе «Народный артист» в 2003 году.

Русский ученый родился 12 марта (28 февраля по старому стилю — прим. «Ленты.ру») 1863 года в Санкт-Петербурге.

С 1908 года, будучи профессором Московского университета, организовывал различные экспедиции с целью поиска и изучения радиоактивных минералов. Благодаря ему в 1940 году начались исследования урана для получения ядерной энергии.

Вернадский за всю жизнь опубликовал 473 научных труда.

Кто еще родился 12 марта