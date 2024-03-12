В планах ЕС направить Киеву прибыль от российских активов усомнились

Депутат Журова усомнилась в планах ЕС направить Киеву прибыль от активов России

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова усомнилась в том, что планы Европейского союза (ЕС) по отправке Киеву прибыли от российских замороженных активов могут быть реализованы. Своим мнением она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Ранее в Financial Times со ссылкой на источники сообщили, что власти ЕС планируют передать Украине первую прибыль от замороженных в западных странах активов России в июле 2024 года. Речь может идти о сумме в размере 2-3 миллиардов евро.

Весь мир смотрит на это и понимает, вот вам, пожалуйста, защита вкладов, вот вам, пожалуйста, защита бизнеса, вот она в работе. Все арестовывают не за то, что люди незаконным путем заработали эти деньги, а только потому, что они представители этой страны. За это вам, пожалуйста, все блокируют, и деньги переводят на Украину Светлана Журова депутат Госдумы

Помимо недовольства общественности она указала на незаконность подобной процедуры. «Они оттягивают максимально давно, потому что понимают, что правовых основ под этим нет. Это уже тогда они сами же распишутся в том, что никакое международное право не работает, все конвенции ничего не стоят. Понятно, что так не должно быть», — уточнила парламентарий.

По мнению депутата, ЕС не пойдет на этот шаг, однако будет долго продолжать обсуждение этого вопроса. «Они вот пугают-пугают, а в итоге вводят в заблуждение ту же Украину, говоря, что они это сделают. Уже сколько они это говорят? В итоге не делают, понимая, что как только мирные переговоры начнутся, они это сделать не смогут», — поделилась собеседница «Ленты.ру».

Особенно цинично, на ее взгляд, было бы направить прибыль от замороженных в западных странах активов из России на приобретение Украиной боевой техники, которая в дальнейшем бы использовалась против россиян.

Ранее в Еврокомиссии предложили направить прибыль от заблокированных в западных странах активов РФ для финансирования закупок оружия Украине. Предполагается, что вырученные денежные средства пойдут на развитие оборонной промышленности страны и будут способствовать более тесным связям ЕС с Украиной.

