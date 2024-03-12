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15:29, 12 марта 2024Наука и техника

Отмененный автомобиль Apple сравнили с пузырем

Bloomberg: прототип автомобиля Apple не имел руля и был похож на салон самолета

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Известный инсайдер Марк Гурман рассказал, каким бы мог быть первый автомобиль Apple. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам знакомых с ситуацией собеседников издания, корпорация планировала автомобиль как беспилотное средство, не имеющее руля. Прототип машины имел округлый симметричный корпус: «Мне сказали, что в салоне казалось, будто бы ты сидишь в пузыре». Также один из источников сравнил Apple Car с салоном частного самолета.

Концепт-версия автомобиля в 2020 году представляла собой футуристический фургон с закругленными краями и окна с настраиваемой тонировкой. «Передняя и задняя часть были одинаковы, поэтому всегда казалось, что вы едете вперед», — заметил Марк Гурман. Автомобиль, проект которого отменили в начале 2024 года, имел высокий уровень комфорта.

Также автор отметил, что машина Apple была очень похожа на минивэн Volkswagen ID Buzz. В компании называли концепт «хлебным рулетом». На раннем этапе автомобиль имел раздвижные двери, которые потом заменили на «крыло чайки».

В начале марта обозреватель Bloomberg Марк Гурман заявил, что Apple отменила проект автомобиля из-за того, что он был слишком амбициозным. Компания планировала запустить машину с самым высоким, пятым уровнем автономности, но неверно оценила свои силы.

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      Андрей Ставицкий
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